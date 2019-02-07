НАЗК склало адмінпротоколи на трьох суддів

Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Протокол складенно стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Нагорянського

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротоколи через порушення термінів подання декларацій стосовно трьох суддів, співробітників поліції та прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.



Протокол складено стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Нагорянського. Він несвоєчасно подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Також за неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено протоколи стосовно співробітника Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київській області Марини Мельниченко та Сергія Бєлунічева, колишнього заступника начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області.

За результатами перевірки декларації за 2015 рік, поданої прокурором прокуратури Харківської області Максимом Маматовим, НАЗК встановило подання ним недостовірних відомостей про вартість земельної ділянки та житлового будинку, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 238 тис. гривень.

Крім того, за несвоєчасне подання щорічної декларації за 2017 рік складено протоколи стосовно суддів Рівненського окружного адміністративного суду Оксани Дудар та Господарського суду Чернігівської області Вячеслава Шморгуна, а також посадової особи ГУ ДФС у Київській області Христини Титенок.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи, складені стосовно проректора КПІ та ще двох посадовців за порушення законодавчих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.