У НАЗК розповіли про найпоширеніші помилки в деклараціях кандидатів у президенти

Зокрема, кандидати не вказують кадастрові номери об’єктів нерухомості

В НАПК рассказали о самых распространенных ошибках в электронных декларациях кандидатов в президенты на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, в нацагентстве отметили, что распространенной является ошибка, когда субъекты не укказывают корпоративные права в предприятиях.

"В декларациях есть несколько типов неточностей - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, указывают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. Распространенная ошибка, когда субъекты не указывают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых они являются", - говорится в сообщении.

Напомним, после проверки НАПК четырнадцать кандидатов в президенты на выборах-2019 уточнили данные в своих электронных декларациях. По состоянию на 11 января сообщалось, что ошибки в декларациях исправили 4 кандидата в президенты Украины.

Как писало РБК-Украина, взаимодействие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с НАПК во время выборов президента Украины в марте будет координировать специальная рабочая группа.

Добавим, в понедельник ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты на выборах-2019 Руслана Кошулинского и главу Центра оборонной реформы Александра Данилюка.