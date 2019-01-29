У НАЗК розповіли про найпоширеніші помилки в деклараціях кандидатів у президенти

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Зокрема, кандидати не вказують кадастрові номери об’єктів нерухомості

У НАЗК розповіли про найпоширеніші помилки в електронних деклараціях кандидатів у президенти на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, у нацагентстві зазначили, що поширеною є помилка, коли суб’єкти не зазначають корпоративні права у підприємствах.

"У деклараціях є декілька типів неточностей - суб’єкти не вказують кадастрові номери об’єктів нерухомості, зазначають транспортні засоби, які відсутні в реєстрах, або не зазначають їх ідентифікаційні номери. Поширеною є помилка, коли суб’єкти не зазначають корпоративні права у підприємствах, які перебувають у стані припинення, але ще не припинені, або ж не вказують юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких вони є", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, після перевірки НАЗК чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані у своїх електронних деклараціях. Станом на 11 січня повідомлялося, що помилки в деклараціях виправили 4 кандидати в президенти України.

Як писало РБК-Україна, взаємодія Центральної виборчої комісії (ЦВК) з НАЗК під час виборів президента України в березні буде координувати спеціальна робоча група.

Додамо, в понеділок ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти на виборах-2019 Руслана Кошулинського і главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка.