У НАЗК розповіли про 7 лайфхаків для заповнення е-декларації

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На адресу НАЗК з початку 2020 року надійшло більш як 6 тис. запитів щодо роботи з Реєстром декларацій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) розповіли про сім лайфхаків для легкого заповнення декларації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook агентства.

Так, на адресу відомства з початку 2020 року надійшло більш як 6 тисяч запитів щодо роботи з Реєстром декларацій.

"На адресу Національного агентства з початку 2020 року надійшло більш як 6 тис. запитів щодо роботи з Реєстром декларацій. Аналіз інформації показав, що більшість звернень стосується простих технічних питань, які виникають при роботі Реєстру в штатному режимі", - вказують у НАЗК.

Так, нацагентство склало перелік відповідей на найбільш популярні запитання щодо виправлення помилки при автентифікації користувача або з’єднання з сервером, коректного зчитування особистого ключа, друку документів тощо.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції скасувало вимогу до суб'єктів декларування подавати декларацію у день звільнення. Зокрема, відтепер декларацію перед звільненням можна подати протягом 20 робочих днів.

Як писало РБК-Україна, 16 грудня конкурсна комісія обрала новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова. За його кандидатуру проголосували одноголосно - всі 6 членів конкурсної комісії з відбору глави відомства.