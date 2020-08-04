НАЗК перевірить декларації 12 замміністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій 12 заступників міністра. Йдеться про теперішніх та колишніх урядовців.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про:

першого замміністра інфраструктури Дмитра Абрамовича;

заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова,

заступника міністра юстиції Віталія Василика,

екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака;

екс-заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука,

заступника міністра розвитку економіки торгівлі і сільського господарства Тараса Качку,

екс-заступника міністра енергетики та захисту довкілля Станіслава Ковалевського,

замміністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерію Коломієць,

заступника міністра юстиції Івана Ліщину,

замміністра освіти і науки Любомиру Мандзій,

замміністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоду,

екс-заступника міністра розвитку громад та територій/колишнього замміністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе.

Крім того, НАЗК почало перевірку декларацій глави Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка та заступника начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Костянтина Гейка.

У відомстві нагадують, що на проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав повну перевірку можуть продовжити, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Нагадаємо, в кінці липня НАЗК почало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка за 2018 і 2019 роки.