НАЗК просить КСУ звільнити суддю Сліденка

Національне агентство з питань запобігання корупції просить Конституційний суд звільнити суддю Ігоря Сліденка. Агентство звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ.

"НАЗК звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ щодо неетичної поведінки судді КСУ Сліденка, яка є підставою для звільнення його з посади", - сказано у повідомленні.

В агентстві нагадали, що 27 жовтня 2020 року відразу після голосування за неконституційність е-декларування Сліденко написав лист працівнику НАЗК. Останній до цих подій склав щодо судді протокол, оскільки Сліденко не подав декілька повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Лист було написано французькою мовою з офіційної адреси судді.

"А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н." - йшлося у ньому.

Крім того, у НАЗК звернули увагу на підготовку суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів, що він сам і визнав, а також чисельні заяви Сліденка в ЗМІ, які порушують етичні принципи.

Підкреслюється, що 8 жовтня 2020 року суддя подав заяву про звільнення самостійно. Однак, до сьогодні КСУ не прийняв рішення щодо цієї заяви.

"А отже, на підставі ст. 21 ЗУ "Про КСУ" НАЗК просить Постійну комісію з питань регламенту та етики КСУ притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення його з посади судді КСУ", - вказано у повідомленні.