НАЗК запросило Тетерука та Гриневич для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило депутата Верховної ради Андрія Тетерука, міністра освіти та науки Лілію Гриневич та ще 11 посадових осіб прибути до агентства для надання пояснень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАЗК.

Фото: перелік запрошених

Таким чином, НАЗК запрошує 13 осіб прибути до національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

Андрія Тетерука, народного депутата України, 10 квітня з 10.00 до 13.00;

Володимира Гончарова, депутата Київської міської ради, 3 квітня протягом робочих годин (повторно);

Володимира Лук’яненка, депутата Березанської міської ради Київської області, 10 квітня з 09.30 до 12.00;

В'ячеслава Непопа, заступника голови Київської міської державної адміністрації, 1-3 квітня протягом робочих годин (повторно);

Андрія Герцуна, головного лікаря комунального некомерційного підприємства Фастівської районної ради "Фастівська центральна лікарня", 3 квітня з 09.30 до 11.00;

Володимира Підлісного, директора Сумського обласного центру зайнятості, 17 квітня з 10.00 до 15.00.

За ознаками невиконання законних вимог нацагентства:

Лілію Гриневич, міністра освіти і науки України, 10 квітня з 10.00 до 15.00

Лілію Серватяк, начальника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, 10 квітня протягом робочих годин.

За ознаками несвоєчасного подання декларації перед звільненням:

Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00;

Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00.

За ознаками несвоєчасного подання декларації після звільнення:

Віктора Швеця, суддю Вищого господарського суду у відставці, 3 квітня о 10.00.

За ознаками неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

Романа Буковського, депутата Київської обласної ради, 10 квітня о 10.30;

Євгена Бондаренка, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, 4 квітня о 14.00 (повторно);

Сергія Калініна, колишнього прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, 2 квітня об 11.00;

Сергія Водька, колишнього начальника управління внутрішньої безпеки у Волинській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, 3 квітня о 15.00 (повторно).

Нагадаємо, в лютому НАЗК викликало кандидата в президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні НАЗК запросило 10 чиновників для дачі пояснень з приводу корупційної діяльності.