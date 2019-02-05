НАЗК підготувало 13 адмінпротоколів Павелку

НАБУ отримало доступ до документів по кримінальній справі

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) передало в Печерский районный суд 13 протоколов об административных правонарушениях народного депутата от БПП, председателя бюджетного комитета Верховной рады и президентом Федерации футбола Украины Андрея Павелко, передает РБК-Украина со ссылкой на Вihus.info.

Сообщается, что НАПК установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием. Искусственное покрытие за бюджетные средства в дальнейшем закупалось в ООО "ФФУ продакшн" - коммерческой "дочьки" Федерации футбола Украины, которую возглавляет Павелко.

То есть Павелко, как председатель бюджетного комитета, инициировал выделение бюджетных средств по запросу Федерации футбола.

Тринадцатым нарушением является незаконное вхождение Павелко в состав совета директоров прибыльной компании UEFA Events SA.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины через офшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах вывела 1 млн долларов.