НАЗК планує обмінюватися даними з США про закордонні активи чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) України звернулося до США з проханням про можливість отримувати дані про закордонні активи українських чиновників. Цю інформацію планується використовувати в судах в якості "надійного доказу".
Про це повідомила прес-служба НАЗК.
У ході зустрічі із заступником помічника генпрокурора США Брюсом Суорцем і представником Держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом глава НАЗК зазначив, що сьогодні важливо забезпечити надійний обмін даними між Україною та США. За словами Новікова, агентство отримує багато повідомлень про незадеклароване майно українських чиновників, у тому числі в Сполучених Штатах.
"Пріоритет НАЗК, який передбачений і проєктом Антикорупційної стратегії-забезпечити невідворотність покарання за корупцію. У тому числі і для тих корупціонерів, які намагаються приховати свої статки в США та інших країнах. Для цього нам особливо важливо отримувати якісні дані, які можуть служити надійними доказами в судах", - сказав Новіков.
У прес-службі НАЗК зазначили, що сторони домовилися надалі працювати над налагодженням обміну такою інформацією.
Нагадаємо, раніше НАЗК виступило проти закону, підписаного президентом Володимиром Зеленським і набув чинності 2 червня. Цей закон скасовує необхідність декларувати обмінно-валютні операції і встановлює додатковий час для чиновників, щоб вийти з бізнесу.
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Як повідомляло РБК-Україна, у Раді пояснили повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях.