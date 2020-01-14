НАЗК скасувало вимогу подавати декларацію у день звільнення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) скасувало вимогу до суб’єктів декларування подавати декларацію у день звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що відтепер декларацію перед звільненням можна подати протягом 20 робочих днів

"Повідомляємо про набуття чинності нової редакції Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом НАЗК від 12 грудня 2019 року № 168/19. З редакції Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення", - йдеться в повідомленні.

Декларація перед звільненням охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах "а", "в" пункту 2 ч.1 ст. 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до законодавства.

РБК-Україна писало, що раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало доступ до закритої частини реєстру електронних декларацій.