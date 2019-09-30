У НАЗК відмовилися публікувати декларації військових прокурорів

У Національному агентстві з питань запобігання корупції не стали публікувати декларації військових прокурорів після скасування постанови, яка забороняла це робити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Так, глава відомства Олександр Мангул звернувся до головного військового прокурора Віктора Чумака з проханням уточнити період, на який поширюється скасування заходів безпеки щодо декларацій військових прокурорів. Відповідну постанову Чумак підписав 16 вересня.

У НАЗК відзначили, що в постановах головного військового прокурора за 2017, 2018 і 2019 роки чітко вказувалися причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними. Тому члени НАЗК не підтримали проект про надання доступу до декларацій військових прокурорів.

"З метою належного виконання постанови Головного військового прокурора, голова НАЗК просить повідомити, за яким декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки - тих, які подаються після прийняття відповідної постанови 16 вересня 2019, або також декларацій і повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були представлені в період дії спеціальних заходів безпеки", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше НАПК виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України та чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка. Недостовірні відомості у декларації Данилюка склали 1,6 млн грн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК виявило недостовірні відомості у декларації заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака за 2016 рік на суму 1 млн гривень.