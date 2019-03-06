Названі топ-порушення антикорупційного законодавства за лютий

Всього в цьому місяці НАПК зафіксувало 236 порушень антикорупційного законодавства

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства за февраль 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

В частности, первое место занимает обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Хмельницкого областного совета Андреем Гордийчуком. Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на общую сумму более 4 млн 64 тыс. гривен.

Второе место рейтинга занимает обоснованный вывод за декларирование заведомо недостоверных сведений, составленный в отношении депутата Житомирского городского совета Сергея Пидюры. По результатам проверки декларации за 2016 год установлены недостоверные сведения на сумму более 2,9 млн гривен.

Третье и четвертое места занимают два обоснованные выводы, составленные по результатам выяснения достоверности задекларированных сведений народными депутатами Украины Богданом Дубневичем и Евгением Мураевым соответственно. НАПК установило декларирование Дубневичем за 2016 недостоверных сведений на общую сумму более 2,8 млн гривен. По результатам проверки декларации, поданной Мураевым за 2015 года, установлено недостоверные сведения на сумму свыше 980 тыс. гривен.

Пятое место занимает народный депутат Украины Сергея Тарута, в отношении которого составлен административный протокол за совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

Всего в феврале 2019 года НАПК зафиксировало 236 нарушений антикоррупционного законодательства.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Мангул назвал самое распространенное нарушение в финансировании партий. По его словам, на сегодняшний день 274 политические силы подают в Национальное агентство по предотвращению коррупции квартальные финансовые отчеты о своей деятельности.

Добавим, 11 февраля сообщалось, что НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.