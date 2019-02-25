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Глава НАЗК назвав найпоширеніше порушення у фінансуванні партій

Новини » Політика    25.02.2019 - 11:38
Глава НАЗК назвав найпоширеніше порушення у фінансуванні партій
Фото: Олександр Мангул (Віталій Носач, РБК-Україна)

НАЗК з кожним кварталом виявляє все менше і менше порушень

На сьогоднішній день 274 політичні сили подають в Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) квартальні фінансові звіти про свою діяльність. Про це глава НАЗК Олександр Мангул сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Мангул зазначив, що у звітах є порушення і найпоширеніше з них: особа, яка робить внески на діяльність політичної партії, має податковий борг. "Це заборонено законом", - додав він.

При цьому глава НАЗК заявив, що деякі з партій відповідально самі перевіряють наявність або відсутність податкового боргу у особи, яка робить внесок у партійну касу.

"Якщо вони встановлюють такий факт, то повертають гроші. Якщо ж такий факт ми встановлюємо, це загрожує партії штрафом за адміністративне правопорушення. Відповідний протокол направляється до суду, і він вже приймає рішення", - додав він.

При цьому Мангул констатував, "що кожен новий квартал особливо великі політичні сили допускають все менше і менше неточностей".

Як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство по запобіганню корупції за звітами політичних партій в третьому кварталі 2018 року склало і направило 221 адміністративний протокол.

Нагадаємо, в січні 2019 року НАЗК розподілило кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій в першому кварталі цього року.

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