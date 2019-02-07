НАЗК назвало топ-порушення антикорупційного законодавства за січень

Всього за січень 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацагентства.

Сообщается, что первое местно заняли два обоснованных вывода относительно декларирования заведомо недостоверных сведений послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком. По результатам проверки деклараций, поданных дипломатом за 2015 и 2016 годы, установлено недостоверные сведения на сумму более 1,2 млн гривен.

Второе место рейтинга занимает обоснованный вывод по результатам проверки декларации за 2016 год, представленной депутатом Черновицкого городского совета Ромео Скрипой. Установлено декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. гривен.

На третьем и четвертом местах два административных протокола за совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов, а на пятом месте административный протокол за представление недостоверных сведений.

Пятое место занимает админпротокол за представление недостоверных сведений депутатом Тернопольского городского совета Галиной Гевко в декларации за 2016 год.

Всего за январь 2019 года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательства, что превышает соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и запустило Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.