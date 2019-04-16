НАЗК знайшло конфлікт інтересів у Омеляна

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів міністру інфраструктури України та в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Омеляну внесли припис стосовно в.о. голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Райвіса Вецкаганса, який не вжив заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у підлеглого.

У свою чергу, Вецкагансу внесли припис стосовно начальника Ренійської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Сергія Строї, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з дружиною.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адмінправопорушення міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва та міністра освіти та науки Лілії Гриневич щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Ще раніше НАЗК направило до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення двох народних депутатів Олександра Вілкула та Вадима Кривохатька.