НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо нардепа та екс-посадовця Львівської ОДА

Йдеться про Юрія Македона та Наталію Хмиз

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд админпротоколы в отношении двух лиц за несоблюдение законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также получения подарков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, составлен протокол в отношении народного депутата Украины Юрия Македона, который совершил действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: реализуя полномочия народного депутата Украины, при наличии частного интереса внес в собственных интересах на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос от 19.12.2017 № 206/12 к председателю комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований, чем нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Указанное содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУоАП. Так, совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов - влечет за собой наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Также составлен протокол в отношении экс-директора департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Натальи Хмыз, которая получила подарок в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4 тыс. 842 грн от председателя Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушила требования статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Совершение данных действий влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией такого подарка.

Напомним, НАПК внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов министру образования и науки Украины Лилии Гриневич, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву и еще председателям районного, городского и поселкового советов.

РБК-Украина писало, что НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.