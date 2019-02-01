НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо в.о. голови ФДМ

Агентство також направило до суду адмінпротоколи щодо глави Держкомісії по запасах корисних копалин

НАПК направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларациях и несвоевременное сообщение об изменениях в имущественном состоянии относительно и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова и главы Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых Георгия Рудько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, в отношении Трубарова было составлено 2 протокола. Указано, что он подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы.

"По результатам проверки деклараций установлено, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму 288 842 грн (в декларации за 2016) и 303 400 грн (в декларации за 2017)", - сказано в сообщении.

При этом еще 12 протоколов составлено в отношении Рудько, который без уважительных причин несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем совершил админправонарушение.

Нацагентство также отмечает, что составление протокола и передача его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об админправонарушении в судебном порядке.

Напомним, в 2017 году Трубаров заявил, что обвинения Генеральной прокуратуры в нарушениях при приватизации помещения Министерства аграрной политики и продовольствия являются политически мотивированными.

Как писало РБК-Украина ранее, и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталию Трубарову подготовили подозрение по делу о незаконной приватизации.