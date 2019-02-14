НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо нардепа Сабашука

Фото: Петро Сабашук (УНІАН)

Адмінпротокол направлено за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно народного депутата Петра Сабашука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Так, агентство встановило, що Сабашук не подав до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з придбанням у Києві земельної ділянки площею 0,061 га вартістю понад 325 тисяч гривень та садового будинку вартістю понад 106 тисяч гривень.

Крім того, складено 15 протоколів стосовно генерального директора ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Андрія Кудіна. Встановлено, що директор держпідприємства жодного разу не подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, отримавши протягом 15-ти місяців у 2017-2018 роках доходи на загальну суму понад 1,4 млн гривень.

Крім того, не подав відповідне повідомлення до Реєстру декларацій і прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 Сергій Артеменко після придбання автомобіля "Audi A6" 1996 року випуску вартістю понад 117 тисяч гривень.

"Стосовно суб’єктів декларування складено протоколи за частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що за несвоєчасне подання декларації перед звільненням направлено до суду протокол за частиною першою статті 172-6 КУпАП стосовно колишнього директора Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу Держлікслужби.

Нагадаємо, нацагентство виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму 2,8 млн гривень депутатом ВР Богданом Дубневичем.

Як писало РБК-Україна раніше, за результатами повних перевірок декларацій Нацагентство встановило, що посадові особи в своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень за результатами перевірки у 2017-2018 роках.

Додамо, НАЗК почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного і арифметичного контролю.