НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій

Найбільше протоколів складено за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку партії

По отчетам политических партий в третьем квартале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило и направило 221 административный протокол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, всего 276 партий подали в агентство отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2018 года.

По выявленным в отчетах фактам нарушений НАПК составило и направило в органы суда 221 административный протокол:

172 - за нарушение установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии;

47 - за нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии или представление финотчета, оформленного с нарушением установленных требований;

2 - за невыполнение законных требований (предписаний) нацагентства.

"Однако это не окончательные цифры, так как работа над составлением административных протоколов продолжается. Сейчас можно отметить, что наибольшее количество правонарушений - это нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, и соответственно, административные протоколы составлены на взносодателей партии", - отметили в НАПК.

Так, согласно отчетам, парламентская партия "ВО "Батькивщина" получила больше всего взносов на финансирование уставной деятельности в III квартале: общая сумма полученных от физических и юридических лиц средств составляет 79 079 273,00 грн. Среди внепарламентских партий больше всего взносов сделали сторонники в поддержку политической партии "Основа": партия получила от физических лиц 16 525 828,71 грн.

Больше всего средств на заработную плату отдали две парламентские партии - "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" (16641 495,49 грн и 8595 887,05 грн соответственно).

"Безусловным лидером по затратам на пропагандистскую деятельность в III квартале стала политическая партия "ВО "Батькивщина" - 73 331 822,90 грн. Среди внепарламентских партий больше всего на пропагандистскую деятельность потратили в партии "Основа" - 13 248 462,88 грн", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее агентство продлило срок подачи отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Отметим, ранее были проверены 276 финансовых отчетов за III квартал 2018 года, выявлены нарушения в отчетах 43 политических партий.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале этого года.