В Германии правительство представило законопроект об "облегченном призыве" в армию

Как отмечается, закон "оставляет двери" для восстановления военной службы по призыву, которая была приостановлена на неопределенный срок в 2011 году. Сейчас Германия планирует иметь самую большую конвенциональную армию в Европе, учитывая угрозу, которую представляет Россия.

Схема так называемого "облегченного призыва" позволит удвоить количество обученных резервистов до 200 тысяч. Также она должна поощрить многих добровольцев продолжить военную карьеру.

"Все 18-летние мужчины со следующего года получат обязательную анкету, предназначенную для оценки их пригодности к военной службе и заинтересованности в ней. Женщины также могут заполнять анкету, но не обязаны", - сказано в сообщении.

При этом документ может иметь трудности при прохождении Бундестага. Ключевой член парламентской коалиции, консервативный блок ХДС/ХСС, считает, что без восстановления обязательной военной службы Германия не сможет удовлетворить оборонные потребности. А ждать, когда схема "облегченного призыва" продемонстрирует эффективность - просто нет времени.

Социал-демократическая партия Германии, младший партнер в коалиции, наоборот считает, что восстанавливать обязательную военную службу не нужно. Вместо этого нужно внедрить ряд льгот для военных, что обеспечит приток добровольцев в Бундесвер.