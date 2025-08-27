RU

В Германии правительство представило законопроект об "облегченном призыве" в армию

Фото: документ должны принять в Бундестаге (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство Германии 27 августа приняло законопроект о так называемом "облегченном призыве", который должен способствовать увеличению армии страны. Законопроект еще должен пройти Бундестаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, закон "оставляет двери" для восстановления военной службы по призыву, которая была приостановлена на неопределенный срок в 2011 году. Сейчас Германия планирует иметь самую большую конвенциональную армию в Европе, учитывая угрозу, которую представляет Россия.

Схема так называемого "облегченного призыва" позволит удвоить количество обученных резервистов до 200 тысяч. Также она должна поощрить многих добровольцев продолжить военную карьеру.

"Все 18-летние мужчины со следующего года получат обязательную анкету, предназначенную для оценки их пригодности к военной службе и заинтересованности в ней. Женщины также могут заполнять анкету, но не обязаны", - сказано в сообщении.

При этом документ может иметь трудности при прохождении Бундестага. Ключевой член парламентской коалиции, консервативный блок ХДС/ХСС, считает, что без восстановления обязательной военной службы Германия не сможет удовлетворить оборонные потребности. А ждать, когда схема "облегченного призыва" продемонстрирует эффективность - просто нет времени.

Социал-демократическая партия Германии, младший партнер в коалиции, наоборот считает, что восстанавливать обязательную военную службу не нужно. Вместо этого нужно внедрить ряд льгот для военных, что обеспечит приток добровольцев в Бундесвер.

 

Отметим, ранее стало известно, что Германия готовит законопроект о военной службе, который может вернуть обязательный призыв. Власти стремятся увеличить численность армии на фоне угроз со стороны России.

Документ предусматривает увеличение численности войск примерно на 180 тысяч - до 460 тысяч человек. Из них не менее 260 тысяч должны составлять действующие военнослужащие и около 200 тысяч резервистов.

Еще в июле Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. А еще раньше Мерц принял решение ослабить конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

