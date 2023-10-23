В преддверии возможных ударов России по энергетике. Готова ли украинская ПВО?

Отметим, что уже несколько месяцев представители украинской власти просят у партнеров о поставках дополнительных систем ПВО, чтобы отражать российские ракеты и дроны.

Данные и украинской, и иностранных разведок указывают на то, что в этом году РФ снова сделает ставку на разрушение нашей энергетики. Учитывая, что по городам страны уже стартует отопительный сезон, вероятно, новую кампанию российских террористических обстрелов следует ожидать уже в ближайшие недели.

Однако интенсивная осенне-зимняя кампания этого года не прошла бесследно как для России, так и для нас.

Так, в апреле этого года из истоков секретных документов Пентагона стало ясно, что у Украины заканчиваются советские зенитные ракеты в комплексы противовоздушной обороны С-300 и Бук-М1.

Это подтверждают и представители военно-политического руководства Украины. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, есть серьезный дефицит как зенитных ракет к советским комплексам, так и запчастям к ним.

В тех же утечках Пентагона было указано, что для улучшения состояния украинской ПВО США планирует запустить проект "FrankenSAM" (комбинация слов "Франкенштейн" и "ЗРК"). Недавно западные СМИ раскрыли его детали.

Как сообщалось, американским и украинским инженерам удалось адаптировать БУКы для использования с американскими ракетами RIM-7. В рамках этого проекта специалисты смогли также создать импровизированную зенитно-ракетную систему под ракеты AIM-9M Sidewinder. По всей вероятности, эти решения позволят несколько улучшить состояние украинского ПВО, но наверняка не станут панацеей. О какой-то похожей схеме для комплексов С-300 пока неизвестно.

Стоит отметить, что проблема дефицита советских зенитных ракет стоит так остро, потому что С-300 и Бук-М1 все еще составляют базу украинского ПВО. Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), который составляет ежегодный обзор The Military Balance, к моменту российского вторжения Украина имела около 250 пусковых установок С-300 различных модификаций и ориентировочно 70-80 пусковых в комплекс Бук-М1.

С тех пор, по подсчетам портала Oryx, Россия смогла уничтожить только 66 пусковых в С-300 и 15 - БУКов. Это только те данные, которые были подтверждены с помощью изучения фото и видео, однако они позволяют обрисовать примерное положение вещей.

Все то количество западных систем, предоставленных партнерами, не сопоставимо с существующим парком С-300 и БУКов, к которым, однако, у нас критически мало противоракет. Хотя с некоторыми комплексами, которые передают Украине, есть схожие проблемы. К тому же у нас слишком мало систем большой дальности на случай, если Россия решит атаковать наши энергообъекты "Искандерами", "Кинжалами" или ракетами Х-22.

"То, что нам передали, не может пока заменить количественно те С-300 или Буки, которые у нас есть. Вычисления на 2016 год показывали, что для нас слишком мало даже 60 дивизионов ЗРК. Даже с таким перекрытием у нас оставались слепые зоны То есть даже если моделировать, что нам передали NASAMS и Iris-T в количестве эквивалентном, чтобы заменить имеющиеся у нас С-300, слепые зоны у нас останутся все равно. Поэтому нам нужно всего как можно больше, и этого все равно будет недостаточно", – объяснил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

Одним из решений в условиях недостаточного количества ЗРК стало создание мобильных огневых групп, защищающих Украину, прежде всего, от "Шахедов", а также по возможности пытаются поражать и ракеты.

Поэтому ответ на вопрос, готова ли украинская ПВО к возможным осенне-зимним атакам - готова ровно настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы. Ведь, по словам эксперта, несмотря на прирост в качественных показателях, у нашей противовоздушной обороны все еще остаются пробелы в количественном покрытии.

Как сообщалось ранее, за последний месяц россияне накапливают ракеты, прежде всего "Калибры" и Х-101. В конце августа РБК-Украина делала подробный анализ, сколько и чего сейчас способна производить Москва, а также какие у нее могут быть запасы. Всего в месяц Россия может производить до 120 ракет разных типов, стреляющих на дальность более чем в 500 километров.

Один из неутешительных для Украины моментов – это то, что противник смог нарастить производство баллистических ракет. Другой тревожный фактор – россияне сумели наладить у себя производство "шахедов". И учитывая, что только за сентябрь ими было выпущено более 500 так называемых "Герань-2", то с этим типом дронов особых проблем у врага нет.

Украина сможет справиться с тем вызовом, который, вероятно, бросят россияне. Но точно нельзя гарантировать, что наша ПВО отразит все 100% ударов. И на самом деле, на это не была бы способна ни одна из стран мира, если бы ей пришлось столкнуться с такой интенсивностью ракетных и дроновых атак.

Удары РФ по энергетике

Прошлой зимой РФ прибегла к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.