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Напав на конвоїрів і втік: під Києвом затримали злодія-рецидиста

Автор: Ілона Свиридова

У Броварах під Києвом злодій-рецидивіст напав конвоїрів і втік. Але вже через годину його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Щойно у Броварах затримали 31-річного уродженця Полтавщини, якого сьогодні доставляли на судове слухання до Броварського міськрайонного суду. Під час виведення підсудного з автозаку зловмисник вдарив жінку-конвоїра, напав на її колегу і зник. Втім, насолоджуватися свободою довелося годину, по гарячих слідах втікача затримали", - зазначив він.

За його словами, втекти намагався неодноразово судимий за крадіжки. Тепер він відповідатиме ще й за напад на співробітника поліції і втечу з-під варти.

Нагадаємо, в травні підсудний втік прямо із зали Ірпінського міського суду, його затримали через два дні.

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Бровары