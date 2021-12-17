Напал на конвоиров и сбежал: под Киевом задержали вора-рецидиста

В Броварах под Киевом вор-рецидивист напал конвоиров и сбежал. Но уже через час его задержали.

"Только что в Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварской горрайонный суд. Во время вывода подсудимого из автозака злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось час, по горячим следам беглеца задержали", - отметил он.

По его словам, сбежать пытался неоднократно судимый за кражи. Теперь он будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и бегство из-под стражи.