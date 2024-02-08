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Нападающий "Торонто" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Вильям Нюландер принимает поздравления Тайлера Бертуцци (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Торонто Мейпл Лифс" Вильяма Нюландера первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Шведский универсал приложился к непростой победе "Мейпл Лифс" в перестрелке с "Далласом" (5:4). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу партнеру по команде.

Именно Нюландер открыл счет в противостоянии. В дебюте встречи он реализовал большинство "Торонто", роскошно бросив в девятку ворот из левой зоны. Впрочем, "Старз" ответили двумя голами. Отличились Бенн (большинство) и Дадонов.

В начале второй 20-минутки Таварес с передачи Нюландера воспользовался численным преимуществом "Мейпл Лифс". А вскоре Мэттьюс закрепил преимущество хозяев в очередном большинстве. В середине третьего периода Дадонов сравнял счет, реализовав буллит.

Однако "Торонто" быстро ответил двумя голами. Сначала хозяев льда вперед вывел Марнер, а затем Нюландер переиграл Уэджвуда с близкого расстояния в быстрой атаке "Мейпл Лифс". Шайба Джонстона лишь подсластила горечь поражения "Далласа".

В топ-тройку звезд также попали вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джимми Виси и центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Первый оформил дубль в поединке с "Тампой-Бэй (3:1). Второй же закончил противостояние с "Далласом" с шайбой и двумя ассистами.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
  • "Торонто" – "Даллас" – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
  • "Чикаго" – "Миннесота" – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

К слову, накануне форвард "Ванкувера" Линдхольм возглавил хит-парад звезд с дублем против "Каролины".

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