Нападающий "Сиэтла" с дублем на камбэк стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ветеран сыграл одну из ведущих ролей в волевой победе над "Вегасом" (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы после того, как "Голден Найтс" повели в счете 2:0.

Сначала Дорофеев завершил комбинацию в большинстве с участием Айкела и Руа. А потом последний переиграл Даккорда с близкого расстояния. Далее за дело взялся Танев. Сначала он перехватил шайбу на своей половине и реализовал выход 1 в 0.

В начале же второго периода нападающий "Кракен" из слота замкнул передачу Картая, завоевавшего "диск" после вбрасывания. На старте третьей 20-минутки Бьоркстранд закрепил преимущество "Сиэтла", но под занавес основного времени Пьетранджело с рикошетом от Ларссона перевел матч в овертайм. Там, однако, героем стал Макканн, воспользовавшись выходом на Хилла.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Торонто" Джон Таварес и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Первый оформил дубль в противостоянии с "Детройтом" (3:1). Второй же забросил две шайбы и отдал результативную передачу против "Анахайма" (5:2).

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