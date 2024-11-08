ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вратарь "Виннипега" с очередным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Виннипег, Пятница 08 ноября 2024 11:25
UA EN RU
Вратарь "Виннипега" с очередным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Коннор Хеллебайк нацелился на "Везину" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Виннипег Джетс" Коннора Хеллебайка первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американский страж ворот обеспечил "Джетс" победу над "Колорадо" с футбольным счетом. Единственной шайбой в дебюте поединка отличился Виларди.

Хеллебайк парировал 35 бросков хоккеистов "Эвеланш". Прогнозируемо процент сэйвов вратаря составил 100%. Этот шатаут стал для голкипера уже третьим в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности американца вырос до 1.91 пункта (11 матчей).

"Виннипег" Хеллебайка одержал 13-ю победу в 14-ти поединков регулярки. "Джетс" закрепили лидерство в Центральном дивизионе и Западной конференции в целом. Прервать победную серию канадцев будет пытаться "Даллас" в субботу, 9 ноября.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Каролины" Джек Рослович и вингер "Нью-Джерси" Йеспер Братт. Первый дублем и результативной передачей приложился к разгрому "Питтсбурга" (5:1). Второй же забросил две шайбы и оформил ассист в перестрелке с "Монреалем" (5:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Виннипега&quot; с очередным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России