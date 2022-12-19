Нападающий "Миннесоты" набрал три пункта и стал главной звездой вечера НХЛ: видео

25-летний россиянин приложился к победе команды из Сент-Пола над "Оттавой". Именно он открыл счет во встрече, нанеся классный выстрел из правой зоны вбрасывания после паса Цуккарелло с левого края.

Затем Капризов дважды ассистировал. Сначала отблагодарил норвежца за содействие с первой шайбой, присоединившись к атаке вместе со Стилом. А в середине второго периода организовал выход 1 в 0 для Сперджена.

В конце концов, "Уайлд" победили канадцев (4:2) и продолжили преследование "Далласа" и "Виннипега" наверху Центрального дивизиона. Миннеаполитанцы набрали 38 очков в 31-м поединке сезона. В следующем матче "Миннесота" встретится с аутсайдером Западной конференции "Анахаймом".

В топ-тройку звезд вечера также вошли нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Калгари" Элиас Линдхольм. Соотечественник Капризова забросил шайбу и отдал 2 ассиста в разгроме "Чикаго" (7:1). А швед оформил дубль и отдал передачу в матче против "Сан-Хосе" (5:2).