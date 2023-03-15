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Нападающий "Коламбуса" с букетом шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Джонни Гудро (справа) принимает поздравления партнеров (facebook.com/bluejacketsnhl)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал вингера "Коламбус Блю Джекетс" Джонни Гудро лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный американец больше всего приложился к выездной победе над "Сан-Хосе" (6:5 ОТ). Он оформил дубль и отдал 3 результативных передачи против "Шаркс".

В стартовом периоде Гудро сравнял счет после шайбы Барабанова. Он едва не с нулевого угла отправил "диск" за линию после броска Лайне. Во второй 20-минутке альтернативный капитан "Блю Джекетс" овладел ролью плеймейкера, трижды ассистировав партнерам. А в овертайме забросил победную шайбу в затяжной атаке.

Итоговый результат не изменил турнирное положение команд. "Сан-Хосе" остался аутсайдером Тихоокеанского дивизиона, а "Коламбус" – последний в дивизионе Метрополитен. Зато "Блю Джекетс" прервали 4-матчевую серию поражений.

Дополнили топ-тройку звезд нападающий "Чикаго" Тейлор Раддыш и вингер "Тампы-Бэй" Брэндон Хэйгл. Первый хет-триком помог "Блэкгокс" обыграть "Бостон" (6:3). Второй же голом и двумя ассистами приложился к победе над "Нью-Джерси" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

К слову, накануне вингер "Баффало" Так возглавил хит-парад звезд с дублем против "Торонто".

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