Нападающий "Калгари" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

21-летний американец решил судьбу противостояния с "Монреалем" (2:1 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке.

"Флеймз" повели в счете в начале второго периода, когда Зари сыграл на добивании из центральной зоны. "Канадиенс" отыгрались под занавес отрезка – одинокий Галлахер реализовал большинство из зоны перед воротами. А в начале третьей 20-минутки Монреаль вышел вперед усилиями Армии, который в меньшинстве завершил атаку 2 в 1.

Но дальше за дело взялся Коронато. В затяжной атаке "Калгари" он классно бросил под дальнюю штангу из левой зоны и перевел матч в овертайм. А уже там оказался в объятиях партнеров по команде за считанные секунды, когда выиграл силовую борьбу и метко бросил мимо Монтембо.

В тройку звезд вечера также попали голкипер "Торонто" Энтони Столарз и форвард "Колорадо" Нейтан Маккиннон. Вратарь выполнил 29 сэйвов и оформил шатаут в противостоянии с "Бостоном" (4:0). За это бомбардир отдал 5 результативных передач в победе над "Сиэтлом" (6:3).

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