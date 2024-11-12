Нападающий "Далласа" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Даллас Старз" Мэйсона Марчмента первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Канадец сыграл ведущую роль в разгроме "Питтсбурга" (7:1). Он забросил шайбу и отдал четыре результативных передачи.
Марчмент принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Дюшена в дебюте. А после гола Станковена сам реализовал выход на Бломквиста. Затем он отдал поперечную передачу на Хэйсканена. Впоследствии защитник оформил дубль.
Под занавес первого периода Марчмент в большинстве результативно вывел на ворота Сегина. Во второй 20-минутке "Пингвинз" размочили счет усилиями Бовилье. Но в финальном периоде последнее слово было за "Старз" – Марчмент и Дюшен при численном преимуществе помогли отличиться Джонстону.
В тройку звезд вечера также попали форвард "Монреаля" Ник Сузуки и вингер "Филадельфии" Матвей Мичков. Первый оформил дубли шайб и передач в противостоянии с "Баффало" (7:5). Второй же отличился голом и отдал ассист в непростой победе над "Сан-Хосе" (4:3 Б).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне голкипер "Сан-Хосе" Блэквуд стал главным героем с шатаутом против "Нью-Джерси".
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