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Нападающий "Айлендерс" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Мэтью Барзал набрал 4 пункта против "Коламбуса" (twitter.com/NYIslanders)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вингера "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзала лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Крайний нападающий стал ключевой фигурой в разгроме "Коламбуса" (7:3). Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи на партнеров по команде.

На гол "островитянина" Энгваля в первом периоде гости из столицы штата Огайо ответили шайбами Бэмстрема и Фантилли на старте второй 20-минутки. "Айлендерс" сравняли счет усилиями Клаттербака, а дальше за дело взялся Барзал.

Сначала канадец отличился сам, сыграв на добивании из левой зоны вбрасывания. Вскоре вингер ассистировал Палмьери в большинстве. Когда же Фантилли в начале финального периода сократил отставание, Барзал метко бросил из центральной зоны в затяжной атаке нью-йоркцев. Добил "Коламбус" дубль Хорвата, а герой дня принял участие еще в одном взятии ворот.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Лос-Анджелеса" Куинтон Байфилд и вратарь "Чикаго" Петр Мразек. Первый забросил две шайбы и записал в актив ассист против "Монреаля" (4:0). Голкипер же выполнил 37 сэйвов и завершил шатаутом матч против "Анахайма" (1:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне вингер "Эдмонтона" Хайман возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Каролины".

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