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Нападающий "Анахайма" со вторым хет-триком сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Фрэнк Ватрано с партнерами поиздевался над "Филадельфией" (twitter.com/AnaheimDucks)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал вингера "Анахайм Дакс" Фрэнка Ватрано первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

29-летний американец приложился к победе над "Филадельфией" (7:4). Крайний нападающий забросил три шайбы на домашнем льду.

После быстрого гола Строума Ватрано удвоил преимущество "Дакс" под занавес первого периода. Он получил передачу Фаулера от борта и классным броском из центральной зоны попал в девятку. А на старте второй 20-минутки он в хаосе под воротами "Флайерс" протолкнул шайбу за линию.

Дальше начался настоящий голевой фестиваль. При счете 6:3 в пользу "Анахайма" в дело вернулся Ватрано. В середине третьего периода вингер реализовал выход 1 в 0 в меньшинстве. Шайба Фараби в ответ уже ничего не значила.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Нэшвилла" Райан О'Райлли и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов. Первый дублем помог переиграть "Торонто" (3:2). Зато россиянин оформил 34 сэйва с шатаутом против "Коламбуса" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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