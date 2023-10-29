Нападающий "Анахайма" со вторым хет-триком сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

29-летний американец приложился к победе над "Филадельфией" (7:4). Крайний нападающий забросил три шайбы на домашнем льду.

После быстрого гола Строума Ватрано удвоил преимущество "Дакс" под занавес первого периода. Он получил передачу Фаулера от борта и классным броском из центральной зоны попал в девятку. А на старте второй 20-минутки он в хаосе под воротами "Флайерс" протолкнул шайбу за линию.

Дальше начался настоящий голевой фестиваль. При счете 6:3 в пользу "Анахайма" в дело вернулся Ватрано. В середине третьего периода вингер реализовал выход 1 в 0 в меньшинстве. Шайба Фараби в ответ уже ничего не значила.

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Нэшвилла" Райан О'Райлли и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов. Первый дублем помог переиграть "Торонто" (3:2). Зато россиянин оформил 34 сэйва с шатаутом против "Коламбуса" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ: