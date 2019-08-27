Нападки на Труханова не відображають реальної суті речей, - експерт

Періодичні нападки на мера Одеси Геннадія Труханова не відображають реальної суті речей. Таку думку висловив політичний експерт Вадим Карасьов, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

Раніше одеські ЗМІ опублікували матеріал про маловідомі факти про відомих одеситів. Зокрема, журналісти досліджували нагороди Труханова від військових і правоохоронців.

Виявилося, що Труханов нагороджений грамотами від бійців спецбатальйону поліції "Шторм" за допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази і вирішенні соціальних питань, відзнаками МВС України за активну протидію дитячій злочинності.

Також мер Одеси має грамоти та подяки від ветеранських організацій, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО (нині ООС) за допомогу, надану сім'ям загиблих бійців, активну громадянську позицію, патріотизм і підняття бойового духу.

"Цікаві факти. За замовчуванням "бандит" Труханов (який мер Одеси) по суті виявляється "по інший бік". Здавалося б, нейтральна інформація про держнагороди, в яку пересічний читач не дуже вчитується?", - написав Карасьов.

Він звернув увагу, що нагороди Труханов отримував у різні роки, при різних керівниках відомств, країни та незалежно від політичної ситуації в цілому.

"Однак, якщо задуматися: а кому їх (нагороди, - ред.) дають? Відповідь лежить на поверхні: своїм, з "системи". Вчорашні міліціонери, сьогоднішні поліцейські, в народі - мєнти і поліцаї. Називати можна як завгодно, суть одна - правоохоронні органи", - написав експерт.

Карасьов також прокоментував "періодичні нападки" на Труханова радикально налаштованої громадськості, яка називає його антидержавником і мало не ворогом українського народу.

"Такі персонажі можуть скільки завгодно світитися в політичній тусовці, змінюючи партії, посади і статуси, але ніколи не будуть тими, кому в правоохоронних колах потиснуть руку. Тим більше так довго і грунтовно, як це відбувається з Трухановим. Ось чому всі ці "уколи" навряд чи сильно псують меру життя, оскільки ніяк не відображають реальної суті речей і, відповідно, не хвилюють обізнаних "колег по цеху", - резюмував Карасьов.