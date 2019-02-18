Напади на церкви в Україні організовані з окупованого Донбасу, - СБУ

Грицак заявив, що ФСБ РФ погоджує напади на культові споруди в Україні

Планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве организованы с территории оккупированного РФ Донбасса, а также нападения на культовые сооружения согласовываются с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у СБУ есть информация, что "нападения на культовые сооружения организованы с территории оккупированного Донбасса... планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут действовать жестко в ответ на возможные преступления на почве религиозной вражды.

Аваков подчеркнул недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости в связи с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Кроме того, в МВД призвали политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.