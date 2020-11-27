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Напад на студентів у Польщі: поліція оголосила в розшук українця

Автор: РБК-Україна

У справі про напад на українських студентів у польському Жешуві оголосили в розшук громадянина України. Слідство вважає, що він може бути причетний до інциденту.

Про це йдеться в повідомленні поліції Підкарпатського воєводства.

Повідомляється, що інцидент стався близько 03:00 в Жешуві на вулиці Рейтана. Двоє громадян 19 і 21 років України отримали ножові поранення та госпіталізовані з важкими травмами.

На даний момент ніхто не затриманий у цій справі. Поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, який може мати відношення до події. Також опубліковано його фото, а людей, які мають інформацію про його місцезнаходження, просять звернутися до поліції.

Фото: польська поліція розшукує Олександра Ситника

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі у Лодзькому воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули двоє українців.

До цього в Польщі помер український заробітчанин після того, як місцева поліція затримала його за допомогою електрошокера. Також повідомлялося, що він перебував на карантині, але, з невідомих причин, влаштував дебош, на який приїхала поліція.

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