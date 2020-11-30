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Напад на студентів у Польщі: оголошеного в розшук українця заарештували

Автор: РБК-Україна

У Польщі в Жешуві районна прокуратура заарештувала на три місяці громадянина України. Йому інкримінують спробу подвійного вбивства.

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Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

За даними видання, Олександр Ситник на допиті в прокуратурі визнав себе винним у нападі на двох громадян України, яке відбулося 27 листопада.

Українцю загрожує від восьми до 25 років ув'язнення або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 27 листопада в Жешуві з ножем напали на двох українських студентів. Молоді люди 19 і 21 років отримали ножові поранення і госпіталізовані з важкими травмами. Пізніше поліція оголосила в розшук громадянина України.

Раніше повідомлялося, у Польщі в Лодзькому воєводстві сталося ДТП, в результаті якого загинули двоє українців.

До цього в Польщі помер український заробітчанин після того, як місцева поліція затримала його за допомогою електрошокера. Також повідомлялося, що він перебував на карантині, але, з невідомих причин, влаштував дебош, на який приїхала поліція.

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