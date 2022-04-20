Напад РФ на Донбасі може тривати кілька місяців, - Independent

Напад російських військ на сході України на Донбасі може тривати "кілька місяців", вважає високопосадовець національної безпеки Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Independent.
Чиновник попередив про такий прогноз прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Після цього глава уряду Британії заявив на щотижневому засіданні Кабінету міністрів на Даунінг-стріт, що позиція України "небезпечна", оскільки вважається, що президент РФ Володимир Путін прагне до будь-якої перемоги за будь-яку ціну, незалежно від кількості жертв.
Це сталося після того, як рашисти влаштували нову атаку на сході України, і заявили про взяття під свій контроль Кремінної в Луганській області.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що бійцями ЗСУ у Кремінній знищена велика група військових РФ.
Також ми писали, що британська розвідка в новому зведенні повідомляла, що військові ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі попри наростаючі ворожі обстріли.
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