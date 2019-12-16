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Напад на нардепа Ананченка виявився постановочним

Новини » Політика     16.12.2019 - 17:41
Напад на нардепа Ананченка виявився постановочним
Фото: Михайло Ананченко після "нападу" (facebook.com)

Напад на Ананченка був постановкою в рамках операції СБУ

Напад на нардепа Михайла Ананченка був постановочним, відео опублікували в рамках операції Служби безпеки України. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що в Сумах СБУ попередила напад на Ананченка. До цього співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку нападу, а виконавці вже отримали від організатора грошову винагороду.

Також повідомляється, що для встановлення причетних до організації нападу на Ананченка дії виконавців були взяті під контроль.

"З метою отримання максимально об'єктивної і повної доказової бази щодо всіх учасників зазначеного замаху, насамперед у відношенні організатора, було прийнято рішення про розміщення в соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодих людей у балаклаві. Оприлюднення цієї інформації дозволило співробітникам СБУ в повній мірі задокументувати дії організатора і виконавців", - йдеться в повідомленні.

В даний час СБУ здійснює розслідування організації злочину і замаху на народного депутата.

Нагадаємо, сьогодні вранці Ананченко заявив про напад. За його словами, на нього нібито напали два молодики в балаклавах. За фактом нападу правоохоронці завели кримінальну справу.

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