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Напад на коледж в Фінляндії скоїв озброєний шаблею студент

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Раніше нападник не мав проблем із законом

Підозрюваний у скоєнні нападу на коллежд Savon Ammattiopisto в місті Куопіо у Фінляндії використовував при атаці холодну зброю, що нагадує шаблю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як повідомляється, підозрюваний - студент училища 1994 року народження, громадянин Фінляндії, корінний фін. Раніше він не мав проблем із законом. Його ім'я поки не розголошується.

Нагадаємо, 1 жовтня у Фінляндії стався збройний напад, в результаті якого одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення. За словами очевидців, чоловік озброєний кинджалом напав на людей. Для затримання нападника поліція застосувала зброю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в передмісті французького Леона озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Напад стався в Виллербанне. За даними місцевих чиновників і надзвичайної служби, в результаті події загинув 19-річний чоловік і було поранено ще вісім осіб. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.

Крім того, 11 вересня в штаті Флорида в США озброєний ножем чоловік поранив п'ятьох людей на території компанії Dyke Industries. Підозрюваний у скоєнні нападу був узятий під варту. Поки не відомо, чи був він співробітником компанії. Про мотиви зловмисника також нічого не відомо.

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