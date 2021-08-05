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Напад на Кабмін: суд над ветераном АТО буде завтра, для нього просять арешт без застави

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Четвер 05 серпня 2021 14:24
Напад на Кабмін: суд над ветераном АТО буде завтра, для нього просять арешт без застави Фото: затриманий ветеран АТО Володимир Прохнич (t.me/UA_National_Police)
Автор: Инна Собора

Прокуратура просить суд призначити для ветерана АТО Володимира Прохнича арешт без права внесення застави. Він вчора погрожувуав підірвати гранатою Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Тараса Безпалого в Facebook.

Захисник Прохнича опублікував фото клопотання прокуратури до суду.

Для нього просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

"Прошу не обирати альтернативний запобіжний захід у вигляді грошової застави, оскільки інкримінований злочин вчинено з погрозою застосування насильства", - йдеться у зверненні прокурора та поліції.

Напад на Кабмін: суд над ветераном АТО буде завтра, для нього просять арешт без застави

Нагадаємо, у Києві вчора чоловік прийшов з гранатою в Кабмін та погрожував підірвати себе разом з будівлею.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Сьогодні прокуратура оголосила підозру чоловіку. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

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Кабінет Міністрів України ветеран АТО Суд Прокуратура
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