Напад на Кабмін: суд над ветераном АТО буде завтра, для нього просять арешт без застави

Прокуратура просить суд призначити для ветерана АТО Володимира Прохнича арешт без права внесення застави. Він вчора погрожувуав підірвати гранатою Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Тараса Безпалого в Facebook .

"Прошу не обирати альтернативний запобіжний захід у вигляді грошової застави, оскільки інкримінований злочин вчинено з погрозою застосування насильства", - йдеться у зверненні прокурора та поліції.

Для нього просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, у Києві вчора чоловік прийшов з гранатою в Кабмін та погрожував підірвати себе разом з будівлею.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Сьогодні прокуратура оголосила підозру чоловіку. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).