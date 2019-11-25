Напад на активістів у Дніпрі влаштували представники C14

Фото: місце напади на активістів (facebook.com/vladmelnychuk96)

У С14 заявляють, що не причетні до інциденту

Напад на активістів у Дніпрі 22 листопада влаштували представники націоналістичної організації C14. Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Повідомляється, що конфлікт у приміщенні "Просвіти", в ході якого побили активіста Владислава Мельничука, стався з ініціативи представника C14.

"Ситуації передувала низка подій, які сприяли особистій неприязні і які як згаданий вище конфлікт були нам невідомі", - йдеться в повідомленні.

Також в організації заявили, що виключили його з C14.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 22 листопада. За словами одного з постраждалого, Владислава Мельничука, п'ятеро чоловіків у балаклаві увірвалися і напали на нього і на активіста Вірослава Цюпьяка. Постраждалі звернулися в поліцію, відкрито кримінальну справу.

Відзначимо, напередодні у Києві відбулися зіткнення на марші, присвяченому дню пам'яті жертв трансфобії. Зіткнення сталися між учасниками маршу і противниками, які намагалися прорвати кордон поліції. В результаті відбулися зіткнення, кількох людей затримали правоохоронці.