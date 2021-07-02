RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нападник України Бєсєдін вперше прокоментував інцидент з травмою в матчі зі Швецією

Автор: Роман Тверденко

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував інцидент з травмою в матчі проти Швеції (2:1). Він розповів, що травмувавший його захисник шведів Маркус Даніельссон вибачився перед ним.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Форвард розповів, що Даніельссон ще після матчу вибачився перед ним за те, що трапилося і Бєсєдін прийняв його вибачення.

"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залечу травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - сказав Артем.

Також футболіст висловив жаль, що не зможе допомогти команді на полі. УАФ думала відправити Бєсєдіна в Рим, щоб він був з командою, але лікарі висловилися проти перельоту.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України проти Швеції, в якому шведський захисник Маркус Даніельссон влетів прямою ногою в коліно Артема. У середу нападнику вже в "Динамо" діагностували ряд травм коліна, включаючи частковий перелом і пошкодження зв'язок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020