Нападник України Бєсєдін вперше прокоментував інцидент з травмою в матчі зі Швецією

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував інцидент з травмою в матчі проти Швеції (2:1). Він розповів, що травмувавший його захисник шведів Маркус Даніельссон вибачився перед ним.

Форвард розповів, що Даніельссон ще після матчу вибачився перед ним за те, що трапилося і Бєсєдін прийняв його вибачення.

"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залечу травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - сказав Артем.

Також футболіст висловив жаль, що не зможе допомогти команді на полі. УАФ думала відправити Бєсєдіна в Рим, щоб він був з командою, але лікарі висловилися проти перельоту.