Нападник України Бєсєдін вперше прокоментував інцидент з травмою в матчі зі Швецією

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін прокоментував інцидент з травмою в матчі проти Швеції (2:1). Він розповів, що травмувавший його захисник шведів Маркус Даніельссон вибачився перед ним.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Форвард розповів, що Даніельссон ще після матчу вибачився перед ним за те, що трапилося і Бєсєдін прийняв його вибачення.
"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залечу травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - сказав Артем.
Також футболіст висловив жаль, що не зможе допомогти команді на полі. УАФ думала відправити Бєсєдіна в Рим, щоб він був з командою, але лікарі висловилися проти перельоту.
Нагадаємо, Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України проти Швеції, в якому шведський захисник Маркус Даніельссон влетів прямою ногою в коліно Артема. У середу нападнику вже в "Динамо" діагностували ряд травм коліна, включаючи частковий перелом і пошкодження зв'язок.