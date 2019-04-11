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Форварда "Атлетіко" Дієго Коста дискваліфікували до кінця сезону


Іспанець отримав дуже серйозне покарання за неспортивну поведінку

Нападаючий мадридського "Атлетіко" Дієго Коста покараний восьмиматчевою дискваліфікацією. Про це повідомляє Marca, публікуючи офіційне рішення контрольно-дисциплінарного комітету Королівської іспанської федерації футболу.

Таке покарання накладено на форварда за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано в матчі 31 туру чемпіонату Іспанії з "Барселоною" (0:2). Коста отримав червону картку в середині першого тайму.

Після матчу Мансано вказав у протоколі, що Коста використовував образливі висловлювання на адресу його матері. Коста заперечував звинувачення, але його вина була доведена завдяки аудіозапису з мікрофона арбітра.

До кінця нинішнього сезону в Ла Лізі командам залишилося провести по сім матчів. Таким чином, сезон для Кости закінчений достроково, оскільки "Атлетіко" вилетів з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів.

Коста також оштрафований на 6 тисяч євро, а мадридський клуб - на 2,8 тис. євро.

Спочатку передбачалося, що Дієго Коста отримає 12 матчів дискваліфікації.

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