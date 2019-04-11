Форварда "Атлетіко" Дієго Коста дискваліфікували до кінця сезону

Нападаючий мадридського "Атлетіко" Дієго Коста покараний восьмиматчевою дискваліфікацією. Про це повідомляє Marca, публікуючи офіційне рішення контрольно-дисциплінарного комітету Королівської іспанської федерації футболу.

Таке покарання накладено на форварда за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано в матчі 31 туру чемпіонату Іспанії з "Барселоною" (0:2). Коста отримав червону картку в середині першого тайму.

Після матчу Мансано вказав у протоколі, що Коста використовував образливі висловлювання на адресу його матері. Коста заперечував звинувачення, але його вина була доведена завдяки аудіозапису з мікрофона арбітра.

До кінця нинішнього сезону в Ла Лізі командам залишилося провести по сім матчів. Таким чином, сезон для Кости закінчений достроково, оскільки "Атлетіко" вилетів з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів.

Коста також оштрафований на 6 тисяч євро, а мадридський клуб - на 2,8 тис. євро.

Спочатку передбачалося, що Дієго Коста отримає 12 матчів дискваліфікації.