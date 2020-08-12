Нападника на синагогу в Маріуполі затримали

Слідство у даній справі триває
Співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати підозрюваного в нападі на синагогу в Маріуполі. Юлій-Галарьірогайлальірозр Цезар був заарештований після проведення оперативно-розшукових заходів.
Про це повідомив лідер Єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Коен у Facebook.
"Єврейська громада Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя", - повідомив Коен.
За його словами, слідство триває.
Нагадаємо, 28 липня в Маріуполі невідомий озброєний сокирою напав на охоронця синагоги, останньому вдалося обеззброїти нападника, після чого чоловік зник.
Пізніше правоохоронці кваліфікували напад на синагогу як замах на умисне вбивство.