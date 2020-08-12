ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нападника на синагогу в Маріуполі затримали

Маріуполь, Середа 12 серпня 2020 21:03
Нападника на синагогу в Маріуполі затримали
Фото: синагога в Маріуполі (ujew.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Слідство у даній справі триває

Співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати підозрюваного в нападі на синагогу в Маріуполі. Юлій-Галарьірогайлальірозр Цезар був заарештований після проведення оперативно-розшукових заходів.

Про це повідомив лідер Єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Коен у Facebook.

"Єврейська громада Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя", - повідомив Коен.

За його словами, слідство триває.

Нагадаємо, 28 липня в Маріуполі невідомий озброєний сокирою напав на охоронця синагоги, останньому вдалося обеззброїти нападника, після чого чоловік зник.

Пізніше правоохоронці кваліфікували напад на синагогу як замах на умисне вбивство.

30 липня Юлія Цезаря поліція оголосила в розшук.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маріупольнапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся