Фото: синагога в Маріуполі (ujew.com.ua)

Слідство у даній справі триває

Співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати підозрюваного в нападі на синагогу в Маріуполі. Юлій-Галарьірогайлальірозр Цезар був заарештований після проведення оперативно-розшукових заходів.

Про це повідомив лідер Єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Коен у Facebook.

"Єврейська громада Маріуполя висловлює глибоку подяку поліції Донецької області і Службі Безпеки України за всі докладені зусилля, цілодобову роботу, і, як підсумок - упіймання небезпечного злочинця, який погрожував життю євреїв Маріуполя", - повідомив Коен.

За його словами, слідство триває.

Нагадаємо, 28 липня в Маріуполі невідомий озброєний сокирою напав на охоронця синагоги, останньому вдалося обеззброїти нападника, після чого чоловік зник.

Пізніше правоохоронці кваліфікували напад на синагогу як замах на умисне вбивство.

30 липня Юлія Цезаря поліція оголосила в розшук.