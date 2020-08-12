ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нападавшего на синагогу в Мариуполе задержали

Мариуполь, Среда 12 августа 2020 21:03
Нападавшего на синагогу в Мариуполе задержали
Фото: синагога в Мариуполе (ujew.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Следствие по данному делу продолжается

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе. Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Коэн в Facebook.

"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог - поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", - сообщил Коэн.

По его словам, следствие продолжается.

Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный вооруженный топором совершил нападение на охранника синагоги, последнему удалось обезоружить нападавшего, после чего мужчина скрылся.

Позже правоохранители квалифицировали нападение на синагогу как покушение на умышленное убийство.

30 июля Юлия Цезаря полиция объявила в розыск.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Мариупольнападение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь