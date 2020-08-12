Нападавшего на синагогу в Мариуполе задержали

Следствие по данному делу продолжается
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе. Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Коэн в Facebook.
"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог - поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", - сообщил Коэн.
По его словам, следствие продолжается.
Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный вооруженный топором совершил нападение на охранника синагоги, последнему удалось обезоружить нападавшего, после чего мужчина скрылся.
Позже правоохранители квалифицировали нападение на синагогу как покушение на умышленное убийство.