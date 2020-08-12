Нападавшего на синагогу в Мариуполе задержали

Фото: синагога в Мариуполе (ujew.com.ua)

Следствие по данному делу продолжается

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в нападении на синагогу в Мариуполе. Юлий-Галарьирогайлальирозр Цезарь был арестован после проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом сообщил лидер Еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Коэн в Facebook.

"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог - поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", - сообщил Коэн.

По его словам, следствие продолжается.

Напомним, 28 июля в Мариуполе неизвестный вооруженный топором совершил нападение на охранника синагоги, последнему удалось обезоружить нападавшего, после чего мужчина скрылся.

Позже правоохранители квалифицировали нападение на синагогу как покушение на умышленное убийство.

30 июля Юлия Цезаря полиция объявила в розыск.