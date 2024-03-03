RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нападали на прохожих. В Ивано-Франковске задержали банду хулиганов

Фото: В Ивано-Франковске задержали банду хулиганов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ивано-Франковске задержали участников банды, нападавшей на прохожих. Видео с нападениями хулиганов появилось сегодня в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook.

"Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину - потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания", - рассказала Онищук.

Глава ОВА отметила, что совместно с руководством правоохранительных органов области она провела совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем.

Нападения на людей в Ивано-Франковске

Утром в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.

После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила о возбуждении уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск