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Нападали, додаючи сильнодіючі препарати в алкоголь: у Києві викрили злочинну групу

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Вівторок 17 серпня 2021 10:04
Нападали, додаючи сильнодіючі препарати в алкоголь: у Києві викрили злочинну групу Фото: у Києві викрили злочинну групу, яка нападала у нічних клубах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві поліція затримала двох учасників міжетнічної організованої злочинної групи. Зловмисники здійснювали напади на громадян із використанням сильнодіючих медичних препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

До складу організованого етнічного злочинного угруповання входили вихідці з іншої країни.

Зовмисники зі своїми майбутніми жертвами знайомилися у нічних клубах, де під час розпиття алкогольних напоїв додавали сильнодіючі препарати.

Правоохоронці встановили три факти нападів на громадян, а також факт зґвалтування.

Двох зловмисників уже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після вчинення останніми чергового злочину. Під час поверхневого особистого огляду в одного із затриманих знайдено флакон із медичним препаратом.

Крім цього, поліцейські провели 4 невідкладних обшуки в транспортних засобах, якими користуються фігуранти, а також за адресами їх тимчасового проживання. Як результат виявили та вилучили: портмоне, мобільні телефони, наручні годинники, в тому числі й іменний годинник, банківські картки, браслети, сережки, кільця, ланцюжки, медичний препарат.

Затриманим членам етнічного ОЗГ вже повідомлено про підозру за частинами 1, 2, 4 статті 187 (розбій) та частиною 3 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Учора, 16 серпня, підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до діяльності злочинної групи.

Фото: у Києві викрили міжетнічну групу на систематичних розбоях (npu.gov.ua)

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