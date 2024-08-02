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Нападение на "вагнеровцев" в Мали: повстанцы назвали количество уничтоженных наемников

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Малийская повстанческая группировка утверждает об уничтожении 84 наемников частной военной кампании (ПИК) "Вагнера" и 47 малийских солдат во время боя в городе Тинзауатен 25 и 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам наемников, во время боев были уничтожены: 

  • 84 российских наемника; 
  • 47 малийских солдат. 

Также более 30 "вражеских сил" получили ранения, а военная техника, включая танки, вооружение и транспортные средства были захвачены или уничтожены. 

В плен к повстанцам попали семь наемников "Вагнера" и малийских солдат. 

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

27 июля туареги из движения CSP-PSD разместили в интернете фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие разгромленную колонну наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. Согласно информации, боевые действия произошли 25 и 26 июля в районе Тинзауатен, недалеко от границы с Алжиром.  

Подробнее об этом нападении и о том, кто такие туареги, читайте в материале РБК-Украина.

Как рассказал спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, после нападения в Мали наблюдаются "конкретные военные последствия". В частности, враг перебрасывает в страну своих военных и террористов из других частей Африки.

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ВагнеровцыМали