Нападение на ТЦК в Черкассах: полиция задержала четырех участников конфликта

Что предшествовало

Вчера в сети появилось видео, на котором разгневанная толпа нападает на работников территориального центра комплектования на одной из улиц Черкасс. По словам очевидцев, конфликт вспыхнул во время проверки военно-учетных документов - якобы именно действия представителей ТЦК и СП стали причиной столкновения.

Что говорит полиция

В полиции рассказали, что было открыто уголовное производство. Благодаря совместной работе соответствующих служб полицейские за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

Сейчас продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств инцидента и проведения досудебного расследования. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Стоит заметить, что полиция написала о четырех задержанных, однако в изолятор временного содержания помещены трое фигурантов дела.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.