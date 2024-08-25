Нападение с ножом в Германии: полиция задержала подозреваемого

В Германии был задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля в городе Золинген на западе страны, произошедшем вечером 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

По данным немецкого издания, вероятный нападавший сам сдался патрульным полицейским. Пресса уточняет, что это сириец по имени Исса аль Х.

"Источники службы безопасности сообщили, что его одежда была грязной и окровавленной", - пишет Der Spiegel.

Отмечается, что с момента нападения в фестивале на рыночной площади Фронхоф и до задержания подозреваемого прошло более суток. Это время представители правоохранительных органов "уходили за горячим следом".

Между тем в министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что имеют подозреваемого, поиски которого продолжались весь день.

Глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль в эфире ARD "Tagesthemen" подтвердил арест и отметил, что были также обнаружены доказательства по задержанному мужчине, и вероятной причастности к нападению в Золингене.

Также в министерстве добавили, что был проведен обыск жилья для беженцев в Золингене, и в поисках нападавшего была использована часть дополнительной информации.

Что известно о предполагаемом нападавшем

По информации Der Spiegel, подозреваемому 26 лет. Исса аль Х родился в сирийском городе Дейр аль-Сор, а в Германию приехал в конце декабря 2022 года и подал заявление на предоставление убежища в Билефельде.

Через год мужчина получил так называемую вспомогательную защиту, которую часто получают беженцы из стран, охваченных гражданской войной.

"Он мусульманин-суннит. По информации SPIEGEL, он ранее не был известен органам безопасности как исламистский экстремист", - пишет немецкое издание.

Версия о "случайном ранении"

В прессе также передается озвученная версия, по которой мужчина якобы случайно ранил прохожих в городе Золинген на фестивале по случаю 650-летия города. Тогда он сбежал в суматохе и из-за паники.

В результате инцидента погибли три человека: двое мужчин 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина. Кроме того, получили серьезные ранения шесть человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.

Полицейская операция в доме для беженцев

Ранее в субботу немецкая полиция проинформировала, что был проведен второй арест в рамках операции в доме для беженцев в Золингене. Полиция сообщила, что не может предоставить больше подробностей о лице или его причастности к инциденту, передает Reuters.

Кроме того, стало известно о задержании немецкими правоохранителями подростка, который, по их мнению, мог быть связан с этим нападением. Но позже тогда в полиции заявили, что преступник до сих пор на свободе.

Ответственность "ИГИЛ"

В субботу появилась информация о том, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в Золингене.

В частности, соответствующее заявление джихадистов было обнародовано связанным с "ИГИЛ" агентством Amaq, которое процитировали международные СМИ.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, в немецком городе Золинген неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля. Для поиска напавшего полиция подняла в воздух вертолеты. Из-за атаки погибли 3 человека, и были сообщения о 8 раненых.